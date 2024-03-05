Dolar
31.60
Euro
34.30
Altın
2,132.89
ETH/USDT
3,653.00
BTC/USDT
64,675.00
BIST 100
8,860.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. VTR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Bitcoin’in fiyatı 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı.

Emre Gürkan Abay  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Bitcoin’in fiyatı 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3 artarak 2 trilyon 540 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,6'dan fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 18.10 itibarıyla 69 bin 170 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,6 değer kazanarak 3 bin 793 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var
İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor
Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının 17 yaşındaki şüphelisinin yurt dışına çıktığı belirlendi

Benzer haberler

Bitcoin’in fiyatı 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Bitcoin’in fiyatı 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Kripto para borsası Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor

Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Bitcoin'in fiyatı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Bitcoin'in fiyatı Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Kripto para piyasasındaki yükselişlerde "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" etkili oldu

Kripto para piyasasındaki yükselişlerde "Çin yeni yılı" ve "ETF gelişmeleri" etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet