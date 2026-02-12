Dolar
43.65
Euro
51.96
Altın
5,058.84
ETH/USDT
1,978.10
BTC/USDT
67,748.00
BIST 100
14,080.19
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni transferler için Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor
logo
Ekonomi

BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı

Ali Canberk Özbuğutu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
Bazı illerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
