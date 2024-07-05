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Ekonomi

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları haziranda yatay seyretti

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları haziranda yıllık bazda yatay seyrederken, aylık bazda yüzde 0,2 düştü.

Nuran Erkul Kaya  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Birleşik Krallık'ta konut fiyatları haziranda yatay seyretti

Londra

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından hazırlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin haziran ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları haziranda yıllık bazda yatay seyir izledi. Fiyatlar, aylık bazda ise yüzde 0,2 azaldı.

Böylece, ülkede ortalama konut fiyatı haziranda 288 bin 455 sterlin olarak hesaplandı.

Kuzey İrlanda, haziranda yüzde 4 ile konut fiyatının aylık fiyatının en keskin artış gösterdiği bölge oldu. Böylece, Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı 192 bin 457 sterline yükseldi.

İngiltere'de fiyatlar yatay seyretti, İskoçya'da yıllık bazda yüzde 1,6 ve Galler'de yüzde 2,7 arttı.

Londra, 536 bin 306 sterlinle Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu şehir oldu.

Halifax Mortgage Birim Başkanı Amanda Bryden, verilere ilişkin değerlendirmesinde, konut fiyatlarının üst üste üç aydır yatay seyrettiğini belirterek, "Bu yıl şu ana kadar sadece yüzde 0,4 artan konut fiyatlarında süregelen bu istikrar, genel faaliyetler toparlansa da durgunluğunu koruyan bir piyasayı yansıtıyor. Şimdilik yüksek fiyatları destekleyen unsur, alıcılardan gelen talepten ziyade mevcut konut azlığı. Mortgage oranları ev satın alanların ve sabit vadeli anlaşmaların sonuna gelenlerin karşılaştığı en büyük zorluk olmaya devam ediyor. Bu sorun, düşük faiz oranları, artan gelirler ve konut fiyatlarındaki daha kısıtlı büyümenin bir araya gelmesiyle kademeli olarak hafifleyecektir." diye konuştu.

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