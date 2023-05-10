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Ekonomi

Biden'dan ABD'nin temerrüde düşmesi halinde "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısı:

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Biden'dan ABD'nin temerrüde düşmesi halinde "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısı:

Washington

Biden, New York'ta katıldığı programda, dünya liderlerinin ABD'deki temerrüt riskini merak ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Biden, "Çünkü temerrüde düşersek tüm dünyanın başı derde girer." dedi.

Borç limiti krizini "üretilmiş bir kriz" olarak tanımlayan Biden, ABD'nin dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu ve "faturalarını" ödeyebileceğine şüphe olmadığını dile getirdi.

Biden, "Sorumlu bir şekilde gereksiz bir kriz olmadan harcamaları kısmalı ve açığı azaltmalıyız." ifadesini kullandı.

Temerrüde düşme olasılığının sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunan Biden, bunun kredi kartları, araba kredileri ve konut kredileri için daha yüksek faize, sosyal güvenlik ödemelerinde gecikmeye ve istihdam kayıplarına neden olabileceğini anlattı.

Biden, "Ekonomimiz resesyona girer ve uluslararası itibarımız aşırı derecede zarar görür." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az süre kalırken, Başkan Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile dün bir araya gelmişti.

Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin "verimli" geçtiğini, cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.

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