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Ekonomi

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 7,9 arttı

Belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 7,9 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüz ölçümü yüzde 8,8 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 60,3 milyon metrekare olurken, bunun 33,7 milyon metrekaresinin konut, 12,8 milyon metrekaresinin konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 42,9 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,3 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüz ölçümü yüzde 10,5 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 37,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 21 milyon metrekaresini konut, 8,5 milyon metrekaresini konut dışı ve 7,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 26,8 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,2 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.




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