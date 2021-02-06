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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreninde konuşuyor
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Ekonomi

BDDK'dan 'Destek Yatırım Bankası AŞ' unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 06.02.2021
BDDK'dan 'Destek Yatırım Bankası AŞ' unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin

İstanbul

Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.

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