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Ekonomi

BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi

Murat Birinci   | 28.12.2021
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yapılan incelemeler neticesinde Bankacılık Kanunu'nun 148. maddenin b fıkrası kapsamında "alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması hâlinde 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır." hükmü gereğince 13 bankaya 50'şer bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynaklar, ceza gerekçesinin bankaların iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmaması olduğunu söyledi.

BDDK kaynakları idari para cezası verildiğini teyit etti.

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