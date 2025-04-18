Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi
Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri olarak tanımlanan eşyanın ithalatında adet başına 0,22 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.
Ankara
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre, daha önce adet başına 0,28 dolar ithalatta gözetim uygulanan keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin birim gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi.
Bilyeli kalemlerde ise adet başına 0,30 dolar birim gümrük kıymeti uygulanmaya devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.