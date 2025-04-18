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Ekonomi

Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri olarak tanımlanan eşyanın ithalatında adet başına 0,22 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Mertkan Oruç  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Bazı kalemlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, daha önce adet başına 0,28 dolar ithalatta gözetim uygulanan keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin birim gümrük kıymeti 0,22 dolara indirildi.

Bilyeli kalemlerde ise adet başına 0,30 dolar birim gümrük kıymeti uygulanmaya devam edilecek.

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