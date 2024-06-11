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Ekonomi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan "yatırım dolandırıcılığı" uyarısı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya mecralarında ismi ve görüntüsü kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tolga Yanık  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'dan "yatırım dolandırıcılığı" uyarısı

İstanbul

Bayraktar, "yatırım dolandırıcılığına dikkat" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar'a yatırım yapılarak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videoların dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zeka desteğiyle kendisine aitmiş gibi konuşma ve görüntülerin kullanıldığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu açıklama, video ve röportaj ve benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim."

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