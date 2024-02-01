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Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 837 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 101 milyar 311 milyon lira artarak 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi.

Serhat Tutak  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 837 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Ocak itibarıyla 101 milyar 311 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar 174 milyon liradan 11 trilyon 837 milyar 485 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 65 milyar 848 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 101 milyar 317 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 527 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, 26 Ocak itibarıyla 12 milyar 923 milyon lira artışla 1 trilyon 526 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 713 milyon lirası konut, 94 milyar 96 milyon lirası taşıt ve 996 milyar 95 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 29 milyar 735 milyon lira artarak 1 trilyon 438 milyar 439 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 artışla 1 trilyon 206 milyar 915 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 522 milyar 515 milyon lirasını taksitli, 684 milyar 400 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 534 milyon lira artarak 194 milyar 750 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 158 milyar 450 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 99 milyar 732 milyon lira artarak 2 trilyon 593 milyar 970 milyon lira oldu.

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