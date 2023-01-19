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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 681,2 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 813 milyon lira artarak 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liraya çıktı.

Duhan Değirmenci   | 19.01.2023
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 681,2 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Ocak itibarıyla 107 milyar 813 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 573 milyar 417 milyon liradan 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 224 milyar 314 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,5 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 83 milyar 302 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 107 milyar 477 milyon liraya çıktı.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Ocak itibarıyla 13 milyar 717 milyon lira artışla 1 trilyon 107 milyar 477 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 361 milyar 483 milyon lirası konut, 51 milyar 233 milyon lirası taşıt ve 694 milyar 761 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 931 milyon lira artarak 981 milyar 435 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 yükselerek 463 milyar 825 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 227 milyar 727 milyon lirası taksitli, 236 milyar 98 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 382 milyon lira artarak 161 milyar 653 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 656 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 7 milyar 754 milyon lira artarak 1 trilyon 663 milyar 60 milyon lira oldu.

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