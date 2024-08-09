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Ekonomi

Balıkçılık desteklerinin artması sektörün hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, "Su ürünlerinin ihracatında belirlediğimiz 2 milyar dolarlık ihracatı aşmak için sağlanan desteklerin yükseltilmesi etkili olacaktır." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Balıkçılık desteklerinin artması sektörün hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak

Ankara

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçük ölçekli balıkçılığın 2017'den beri desteklendiğini söyledi.

Balıkçıların bu destekle kendi gemisinin boya ve bakım gibi bazı ihtiyaçlarını giderdiğini vurgulayan Özkaya, söz konusu imkanlarla kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını ve yüzde 25 daha fazla destek sağlandığını bildirdi.

Özkaya, bu yıl desteklerde düzenleme yapıldığını anımsatarak, "Açıklanan model sayesinde balıkçılarımız 2025 yılı için bu desteklerden daha fazla yararlanabilecek. Birim tutarlar 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında iken yüzde 43 ile yüzde 100 artışlarla boy gruplarına göre 5 bin ile 12 bin lira arasında artışlar sağlandı. Kadınlara verilecek ilave katkı da yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı." diye konuştu.

Desteklerde sağlanan artışların sektör tarafından olumlu karşılandığına dikkati çeken Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlanan desteklerin balıkçılık sektörüne katkısı çok büyük oluyor. Destekler balıkçılarımızın avlanmaya devam etmesini sağlıyor. Sektörümüzde kadınların daha fazla çalışmasının teşvik edilmesi de ülkemize katkı sağlayacaktır. Kadınların tarım başta olmak üzere iş gücüne daha fazla katılması çok önemli."

"Balık üretimimiz artmaya devam ediyor"

Özkaya, destekler sayesinde üretimde de artış beklediklerine işaret ederek, "Balık üretimimiz artmaya devam ediyor. Yetiştiricilik tarafında üretilen balıkların sayısında yüksek artışlar gözleniyor. Özellikle yeni modelle artan destekler üretim rakamlarımızın daha hızlı artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Su ürünleri ihracatının da üretimle yükseldiğini vurgulayan Özkaya, 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin kısa sürede yakalandığını ve yeni hedefin 2 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Özkaya, Türkiye'nin, Avrupa'ya en çok alabalık ihracatı yapan ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Su ürünleri ihracatımızın sürekli artmasında yetiştiriciliğin gelişmesinin katkısı çok büyük. Su ürünleri ihracatında hedefimiz kısa sürede 2 milyar doları aşmak. Su ürünlerin ihracatında belirlediğimiz 2 milyar dolarlık ihracatı aşmak için sağlanan desteklerin yükseltilmesi etkili olacaktır. Su ürünleri sektörü ilerleyen yıllarda adından daha fazla söz ettirecektir."

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