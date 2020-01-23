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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 23.01.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini kaydetti.

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