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Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan zirai don olayından etkilenen üreticilerin hasarlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacaklarını ifade etti.

Sehernur Karsu  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Bakan Yumaklı'dan zirai don olayından etkilenen üreticilerin hasarlarına ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 5 günde yaşanan hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don olaylarına ilişkin, bölge milletvekillerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

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Zirai don yaşanan illerdeki hasarı tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."

Yumaklı, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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