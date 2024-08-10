Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.
Ankara
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 9, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/WXIBdwTIzI
Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.