Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,430.80
ETH/USDT
2,595.40
BTC/USDT
60,936.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat açıklamalarda bulundu - VTR
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını bildirdi

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Çiğ süt desteği 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 70 milyon 511 bin 882 lira, mazot ve gübre desteği 25 milyon 986 bin 151 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 367 bin 891 lira, hayvan gen kaynakları desteği 1 milyon 241 bin 40 lira olmak üzere toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Havalimanı temmuzda 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Balıkesir'de yangında dumandan etkilenen kedi kadın itfaiyecinin verdiği oksijenle hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor

Benzer haberler

Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını bildirdi

Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,2 milyar lira tarımsal destek ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılacağını bildirdi

Yozgat'ta coğrafi işaretli "bağrıbütün kavunu" hasadı başladı

Batmanlı çiftçiler tarladaki mahsulü korumak için domuz nöbetinde

Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy'de maç izledi

Tarlasına traktörle "Fenerbahçe" yazan çiftçi, Ali Koç'un davetiyle Kadıköy'de maç izledi
Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Batmanlı çiftçiler çalıştıkları tarlaya yaptıkları havuzda serinliyor

Batmanlı çiftçiler çalıştıkları tarlaya yaptıkları havuzda serinliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet