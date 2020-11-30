Bakan Varank: Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
Bakan Varank, açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarına ilişkin, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." ifadesini kullandı.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." ifadesini kullandı.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.
Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.— Mustafa Varank (@varank) November 30, 2020
Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık!
Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz.
Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. pic.twitter.com/om2anBkpzT
Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:
"Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.