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Ekonomi

Bakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyetlerine başlamış olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 05.05.2020
Bakan Varank: 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyetlerine başlamış olacak

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi.

Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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