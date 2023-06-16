Dolar
23.62
Euro
25.82
Altın
1,957.62
ETH/USDT
1,689.40
BTC/USDT
25,974.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Yeni program çalışmaları çerçevesinde bütün kesimlerle istişare edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz." dedi.

Abdulselam Durdak, Ergin Garip  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Bakan Şimşek: Yeni program çalışmaları çerçevesinde bütün kesimlerle istişare edeceğiz Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle TBB'nin Akmerkez'deki yerinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bugün gerçekleşen toplantının bir istişare toplantısı olduğunu belirten Şimşek, Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuklarını söyledi.

Şimşek, "İlginiz için teşekkür ediyorum. Doğrusu bu kadar ilgi olacağını (basının toplantıya ilgisi) beklemiyordum. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar..." ifadelerini kullandı.

Toplantıda küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi ele alındı

Öte yandan toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Şimşek, TBB üyesi bankaların yöneticileriyle Birliğin Akmerkez'deki yerinde bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü. Toplantıda, TBB Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve öneriler Şimşek'e sunuldu.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye ekonomisinin gücüne ve geleceğine inandıklarını, 22 ülkeden yatırımcının da yer aldığı bankacılık sektörünün imkanlarını rekabet, yenilikçilik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, Türkiye için değer oluşturmak ve kalkınmanın finansmanına destek olmak üzere kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de makroekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade ettiği aktarılarak, şöyle denildi:

"(Bakan Şimşek) Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istemiştir. Sektörün daha sağlıklı işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade etmiştir. Ayrıca, yeni dönem ekonomi politikası öncelikleri ve hedeflerine ilişkin görüşlerini üyelerle paylaşmıştır. Yapıcı ve samimi bir ortamda geçen toplantının bundan sonra mutat olarak yapılmasının yararlı olacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Altun: "Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin imkan ve kaynaklarıyla heykelinin yapılmasına karşıdır"
TCDD, tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacağı uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanlığından Bolu Belediyesine "heykel yerine yardım yapın" yanıtı

Benzer haberler

Bakan Şimşek: Yeni program çalışmaları çerçevesinde bütün kesimlerle istişare edeceğiz

Bakan Şimşek: Yeni program çalışmaları çerçevesinde bütün kesimlerle istişare edeceğiz

Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet