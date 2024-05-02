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Ekonomi

Bakan Şimşek, OECD toplantıları kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Bakan Şimşek, OECD toplantıları kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Toplantının açılış oturumuna katılan Şimşek, ardından OECD bünyesindeki ülkelerin bakanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Şimşek, burada "Sürdürülebilir, Kapsayıcı Bir Ekonomi ve Toplum Oluşturmak" ve "Ekonomik Dayanıklılık" başlıklı iki ayrı oturumda konuşma yaptı.

Toplantılar kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Şimşek, Japonya Dijital Dönüşüm Bakanı Taro Kono ile Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile bir araya geldi.

Şimşek, Hollanda Başbakan Yardımcısı, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Karien Van Gennip ve İsviçre Ekonomi Bakanı ve Federal Konsey Üyesi Guy Parmelin ile de görüşme gerçekleştirdi.

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