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Ekonomi

S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

Washington

S&P Global Ratings'ten yapılan açıklamada, son ekonomik veriler ve diğer gelişmeler nedeniyle ABD için faiz oranı tahminlerinde revizyona gidildiği aktarıldı.

Fed'in para politikasını gevşetmesi için gereken koşulların sonbahardan önce oluşmayacağının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, artık Fed'in faiz indirimi döngüsüne aralık ayında başlayabileceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, son haftalarda açıklanan verilerin ABD ekonomisinin ilk çeyrekte güçlü bir ivmeye sahip olduğunu, aynı zamanda geçen yılki dezenflasyon ivmesinin ise kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.

S&P Global Ratings'in açıklamasında, "Artık Fed'in, aylık çekirdek enflasyonun yavaşladığını gösteren art arda birkaç veri görmedikçe faiz indirimine gitmeyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yıl faiz indirimine gidilmemesi riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, son enflasyon verilerindeki yukarı yönlü sürprizlere rağmen geçen yılki dezenflasyon eğiliminin bozulmadan devam ettiğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ayrıca Fed'in yeniden faiz artırımına başlama ihtiyacı hissedeceğini de düşünmüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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