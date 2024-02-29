Bakan Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "İkili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin, "Gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
2024'ün ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldık. Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 29, 2024
Ayrıca… pic.twitter.com/O10b9Ig5kK
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.
Yılın ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldıklarını bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Küresel ekonomik görünümün yanı sıra gündemde yer alan eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı konularını değerlendirdik. Ayrıca gerçekleştirdiğim ikili görüşmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri değerlendirirken çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alışverişinde bulunduk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.