Bakan Pekcan: Tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek
Ticaret Bakanı Pekcan, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni"ne katıldı.
Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.
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