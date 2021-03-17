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Ekonomi

Bakan Pekcan: Tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Ticaret Bakanı Pekcan, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 17.03.2021
Bakan Pekcan: Tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada,  "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.

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