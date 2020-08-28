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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılıyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor.
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Ekonomi

Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın dijital bir danışmanı olacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 28.08.2020
Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın dijital bir danışmanı olacak Fotoğraf: Aytaç Ünal / AA

İstanbul

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.

Bakan Pekcan, "Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz." diye konuştu.

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