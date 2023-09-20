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Ekonomi

Bakan Özhaseki, ABD'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD'deki Türk iş insanları ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) üyeleri ile New York'ta görüştü.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Bakan Özhaseki, ABD'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, New York'ta Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON ABD Temsilcisi Ayhan Özmekik ve ABD'deki Türk iş insanlarıyla buluşan Bakan Özhaseki görüşmede, çevre dostu, yeşil üretimin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki Sıfır Atık Projesi'nin yalnızca bir geri kazanım olmaktan çıktığını ve uluslararası bir prestij meselesi haline geldiğini vurgulayan Özhaseki, depreme hazırlık çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Türk iş insanlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özhaseki, "Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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