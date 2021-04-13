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Dünya

Rusya'dan ABD'ye "Karadeniz'den uzak dur" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Bizim gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar. İstediklerini başaramayacaklar. ABD bizim düşmanımız, Rusya'nın pozisyonunu uluslararası arenada baltalamak için her şeyi yapıyor." dedi.

Ali Cura   | 13.04.2021
Rusya'dan ABD'ye "Karadeniz'den uzak dur" uyarısı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Karadeniz'den uzak durması uyarısında bulundu.

Ryabkov, gazetecilere ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Rusya'nın "gücünü test ettiğini" belirten Ryabkov, "Kıyılarımıza yakın, Amerikan savaş gemilerinin kesinlikle yapacağı hiçbir şey yok. Bunlar tamamen, kelimenin tam anlamıyla kışkırtıcı faaliyetlerdir. Bizim gücümüzü test ediyorlar, sinirlerimizle oynuyorlar. İstediklerini başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

ABD donanmasının üs noktalarından binlerce kilometre uzaklıktaki manevralarını "jeopolitik bir araç" olarak niteleyen Ryabkov, "Görünüşe göre ABD, kendisini denizlerin hükümdarı olarak hissediyor. Bu bakımdan İngiltere'yi başka bir çağdan miras almış olsa da yine de, bazı olayların risklerinin çok yüksek olduğunu anlamalı. Bu yıl tamamen farklı bir havzada benzer bir şeyi zaten gözlemledik." şeklinde konuştu.

ABD'nin Karadeniz'den uzak durmasını isteyen Ryabkov, "ABD'yi Kırım'dan, Karadeniz kıyımızdan uzak durmalarının daha iyi olacağı konusunda uyarıyoruz. Bu onların iyiliği için olacaktır." dedi.

Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ryabkov, dışardan Ukrayna'ya silah tedarikinin devam ettiğini ve bu yardımların hacminin arttığını savundu. Ryabkov, ABD ve diğer NATO ülkelerinin bilinçli olarak Ukrayna'yı "barut fıçısına" dönüştürdüğünü öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırgan ya da pervasız" şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı uyarısına cevap veren Ryabkov, Rusya'nın Donbas'ta Rusça konuşan nüfusu ve kendi vatandaşlarının çıkarını korumaya devam edeceğini belirtti.

Ryabkov, "Birincisi, şimdiye kadar onların yaptıklarını biz iyi çalıştık. İkincisi, çok iyi adapte olduk. Üçüncüsü, 'bedel', 'ödeme' gibi terminolojinin uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Biz sadece çıkarlarımızı savunuyoruz, Rusça konuşan nüfusun menfaatlerini düşünüyoruz. Onları korumaya devam edeceğiz." dedi.

Her türlü tehdidin Rusya'nın doğru yolda olduğuna ilişkin inancını daha da güçlendirdiğini belirten Ryabkov, "ABD bizim düşmanımız, Rusya'nın pozisyonunu uluslararası arenada baltalamak için her şeyi yapıyor. Bize yaklaşımlarında başka herhangi bir unsur görmüyoruz." şeklinde konuştu.

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