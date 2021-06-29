Euro
10.40
Dolar
8.74
BIST 100
1,371.67
Altın
1,761.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ordusunun personel sayısının artırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Ali Cura   | 29.06.2021
Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ordunun personel sayısının artırılmasına yönelik tasarısı parlamentoda genel kurulda oylandı.

Milletvekillerinin çoğunluğunun kabul ettiği tasarıya göre, Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısı yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılacak.

Yapılan artışla asker sayısı 215 bine ulaşacak, kalanlar sivil personelden oluşacak.

Tasarının gerekçesinde, "Ulusal Direnişin Temelleri" hakkındaki yasaya uygun olarak direniş hareketi ve toprak savunma birlikleri ile komuta organlarının oluşturulması için personel sayısında artış yapmanın amaçlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunda, halihazırda 204 bini asker olmak üzere 250 bin personel çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
CoronaVac aşısının 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi
Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek
AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı
Rusya'da ilk kez Kovid-19'un 'Delta plus' varyantı görüldü

Benzer haberler

Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak

Ukrayna ordusu personel sayısında artış yapacak

Mavi ile yeşilin buluştuğu Ordu yamaç paraşütçülerini ağırlıyor

Karadenizli kadınlar geleneksel dut pekmezi yapımına başladı

Ukrayna'dan dünyaya Kırım'daki insan hakları için Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı

Ukrayna'dan dünyaya Kırım'daki insan hakları için Rusya'ya baskıyı artırma çağrısı
Ukrayna, bazı Rus banka ve havayolu şirketlerine yaptırımların süresini uzattı

Ukrayna, bazı Rus banka ve havayolu şirketlerine yaptırımların süresini uzattı
Myanmar'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölü

Myanmar'da güvenlik güçleri ile darbe karşıtları çatıştı: 2 ölü