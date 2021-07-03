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Dünya, Koronavirüs

ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağı bildirildi.

Dildar Baykan   | 03.07.2021
ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin bugün telefonda görüştüklerini aktardı.

Sullivan'ın görüşmede, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle zor günler yaşayan Endonezya halkına desteğini dile getirdiğini belirten Horne, "Sullivan, ABD'nin Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağını ve bu dozların en kısa sürede COVAX aracılığı ile sevk edileceğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sullivan ve Marsudi'nin ABD'nin, Endonezya'ya Kovid-19 ile mücadelede daha çok destek verme planlarından da bahsettiğini kaydeden Horne, ABD yönetiminin, Güneydoğu Asya ve Endonezya ile Kovid-19 sonrası dönemde de ilişkileri geliştirmeye verdiği önemi dile getirdiğini belirtti.

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