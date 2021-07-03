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Dünya

Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi

Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı.

Seyit Aydoğan   | 03.07.2021
Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi Fotoğraf: Mert Alper Derviş/AA

Toronto

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı yazılı açıklamada, eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurdu.

Lapointe açıklamasında, eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarının yaklaşık üç katı olduğunu aktardı.

Lisa Lapointe açıklamasında, "Eyaletin bazı bölgelerinde olağandışı yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor ve aşırı sıcakların tehlikeli etkilerinden kaçınmak için hepimizin ekstra özen göstermemiz önemini koruyor. Lütfen özellikle yalnız yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin." çağrısında bulundu

Orman yangınlarında bir köy haritadan silindi

Öte yandan British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları da arttı.

Sıcak hava dalgasının en etkili olduğu ve rekor sıcaklıkların kaydedildiği Lytton köyündeki tüm evler yandı.

Orman yangınının haritan sildiği Lytton, 30 Haziran'da ulaşan alevler nedeniyle boşaltılmış ve yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti.

CBC’ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öldüğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.

Aşırı sıcaklar ABD’de de can alıyor

Bu arada aşırı sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri’nde de ölümlere neden oluyor.

Washington DC ve Oregon’da etkili olan sıcak hava dalgası, 25 Haziran’dan bu yana toplam 79 kişinin ölümüne neden oldu.

Oregon’daki yetkililer, ölümlerin 50’den fazlasının Portland’ın da içinde olduğu Multnomah County'de kaydedildiğini, ölümlerdeki yaş ortalamasının da 67 olduğunu açıkladı.

Washington DC’de de aşırı sıcaklar yüzünden 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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