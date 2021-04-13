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Dünya

ABD'de Daunte Wright'ın ölümünü protesto eden 40 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde Daunte Wright adlı siyahi gencin polis memuru tarafından vurularak öldürülmesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 gösterici gözaltına alındı.

Beyza Binnur Dönmez   | 13.04.2021
ABD'de Daunte Wright'ın ölümünü protesto eden 40 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Christopher Mark Juhn/AA

Ankara

Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı. Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, New York'ta ırkçılık karşıtı protesto düzenledi. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

Polis yetkilileri, "Tüm sokağa çıkma yasağı ihlalleri isyana varıyor." ifadesini kullanarak, 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Minnesota Suçlu Tutuklama Bürosundan yapılan açıklamada, Wright'ın ölümüne neden olan polisin rutin idari izinde olduğu aktarıldı.

Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliot da polis memuru için gerekli süreci işleme koyduktan sonra Brooklyn Center şehir yöneticisinin işine son verildiğini belirtti.

Siyahi 20 yaşındaki Daunte Wright'ın 11 Nisan'da polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesini protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışma sonrası acil sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Wright, Minneapolis'in kuzeyindeki Brooklyn Center beldesindeki Orchard Bulvarı'nda durdurulmuş, gözaltı işlemi sırasında kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polis ekiplerini protesto etmiş, kentteki gerginlik akşam da devam etmişti.

Protestolar sırasında bazı polis araçlarına zarar verilirken, şehirdeki yaklaşık 20 iş yerine yönelik yağma olaylarını gösteren videolar da sosyal medyaya yansımıştı.

Davası halen devam eden, Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u gözaltına alınırken öldürülmesi olayı da ülke genelinde polis şiddetini kınayan ırkçılık karşıtı şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Floyd'un polis memurunun diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

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