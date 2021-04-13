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Dünya

İran, Viyana toplantısı öncesi yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana toplantısı öncesi ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bilal Güler   | 13.04.2021
İran, Viyana toplantısı öncesi yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurdu

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bu hafta yapılacak müzakereler nedeniyle Viyana'da bulunan Arakçi, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben bir mektup yazan Arakçi, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirdi.

Arakçi, pazar günü saldırıya uğrayan İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde hasar gören makinelerin yenileneceğini ve mevcut makinelere ek olarak, yüzde 50 kapasiteli 1000 santrifüjün daha ekleneceğini söyledi.

Viyana toplantılarında nükleer anlaşmaya dönüş hedefleniyor

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını ele alan Viyana toplantılarına taraflar ilk olarak 6 Nisan Salı günü katıldı. Cuma günü ikinci oturumu yapılan toplantıların bu hafta da süreceği açıklandı. Arakçi'nin başında bulunduğu İranlı heyet, Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltereli üst düzey yetkililerle görüşecek.

Natanz Nükleer Tesisi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra, 11 Nisan Pazar günü tesiste bir kaza yaşandığı bildirilmişti. Daha sonra İranlı yetkililer olayı terör eylemi olarak tanımlamış ve bundan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de bir yangın olmuş ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj eylemi olduğu açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

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