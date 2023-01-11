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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Nebati: KGF'nin EYT desteğinde 36 aya kadar vade, 6 ay ödemesiz dönem olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek." dedi.

11.01.2023
Bakan Nebati: KGF'nin EYT desteğinde 36 aya kadar vade, 6 ay ödemesiz dönem olacak Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." dedi.

Bakan Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." diye konuştu.

Nebati, "(Yeni Evim) Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

"(KGF'nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek." 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "(Ücret artışları ve EYT düzenlemesi) Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım." dedi.

Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir."

Nebati, "Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün açıklayacağımız KGF paketi ile 'kredi bulamıyorum' deme imkanı kalmadı. Paketin yüzde 70’i KOBİ’lere gidecek." dedi.

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