Dolar
18.11
Euro
18.19
Altın
1,747.27
ETH/USDT
1,693.50
BTC/USDT
21,328.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediliyor
logo
Ekonomi

Bakan Nebati: Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 19.08.2022
Bakan Nebati: Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Borsa İstanbul'un öncülüğünde sermaye piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Nebati, eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı. Nebati, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Bakan Özer: Kısa sürede 520 tane atıl durumda olan köy okulunu "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürdük
Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Benzer haberler

Bakan Nebati: Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu

Bakan Nebati: Borsa İstanbul'daki şirketlere 1-18 Ağustos'ta 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi oldu

Borsa İstanbul’da gong Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Aztek Teknoloji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet