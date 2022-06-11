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Ekonomi

Bakan Nebati: 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Murat Birinci   | 11.06.2022
Bakan Nebati: 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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