Bakan Nebati: 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." ifadelerini kullandı.
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