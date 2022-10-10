Dolar
18.58
Euro
18.07
Altın
1,686.35
ETH/USDT
1,319.30
BTC/USDT
19,430.00
BIST 100
3,589.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen INSARAG Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nda konuşuyor Kiev kent merkezine yakın bir noktadaki köprüde patlama meydana geldi
logo
Ekonomi

Bakan Nebati, 11-14 Ekim'de Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 11-14 Ekim'de Washington’da gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

Merve Özlem Çakır   | 10.10.2022
Bakan Nebati, 11-14 Ekim'de Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, 11-14 Ekim dönemini kapsayan Washington ziyareti sırasında, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak. Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken'in zirvesi beyaza büründü
MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusuna Irak'ın kuzeyinde operasyon
Türkiye ve dünya gündemi
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sona erdi

Benzer haberler

Bakan Nebati, 11-14 Ekim'de Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Nebati, 11-14 Ekim'de Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Nebati: Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz

Bakan Nebati, Gıda Komitesi toplantısında alınan kararları açıkladı

Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı

Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı
Bakan Nebati “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu

Bakan Nebati “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu
Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet