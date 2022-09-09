709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Dolar
18.24
Euro
18.42
Altın
1,728.18
ETH/USDT
1,707.20
BTC/USDT
20,682.00
BIST 100
3,503.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray’da "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe’de Teşkilat İstişare Toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde Parti Meclisi Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye getirildi.
logo
Ekonomi

Bakan Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Mustafa Çalkaya   | 09.09.2022
Bakan Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi

Ankara

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "709 milyon 78 bin 736 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO alım prim desteği kapsamında 614 milyon 724 bin 153 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 25 milyon 192 bin 665 lira, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 3 milyon 586 bin 159 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 1 milyon 305 bin 568 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 54 milyon 126 bin 358 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 7 milyon 192 bin 686 lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyon 951 bin 147 lira ödeme yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti
İstanbul havalimanlarında uçan yolcu 8 ayda 60 milyonu geçti
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan Kirişci: 519,6 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

756,6 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet