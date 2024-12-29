Bakan Kacır: Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak
Ankara
Bakan Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da “GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
Bakan Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak." diye konuştu.
Kacır, "GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız." ifadelerini kullandı.
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