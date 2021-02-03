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Ekonomi

Bakan Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeynep Çetinkaya   | 03.02.2021
Bakan Elvan: Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."

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