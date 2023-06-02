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TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem milletvekilleri yemin ediyor
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Ekonomi

Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonunun döküldüğünü bildirdi.

Sibel Morrow  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım

Ankara

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu NGS'nin inşaatında adım adım sona doğru gelindiğini belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Birinci ünitenin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonu döküldü. Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan bu işlemle önemli bir aşama daha geride kaldı. Akkuyu NGS, Türkiye yüzyılının yeni nesil enerjisi olacak."

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.


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