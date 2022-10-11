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Ekonomi

Bakan Dönmez: Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'le ve Türk ve Alman CEO'larla görüştüklerini belirterek Türkiye’nin enerjide kritik roller üstlenmeye devam edeceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 11.10.2022
Bakan Dönmez: Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek

Berlin

Almanya’da uluslararası enerji diplomasisine devam eden Dönmez, Twitter hesabından, Berlin’deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Dördüncü Türk-Alman Enerji Forumu marjında Habeck ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Dönmez, "Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, görüşmede, Türkiye’nin batıyla doğunun enerjisini buluşturmak için iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye'nin enerji potansiyelini ve avantajlarını Türk ve Alman CEO'larla yaptıkları toplantıda paylaştıklarını belirten Dönmez, "Türkiye, büyüyen ekonomisi, teknolojik altyapısı, ham maddelere erişim kolaylığı ve lojistik/tedarik avantajlarıyla dünyaya açılmak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor." paylaşımında bulundu.

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