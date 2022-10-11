Bakan Dönmez: Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'le ve Türk ve Alman CEO'larla görüştüklerini belirterek Türkiye’nin enerjide kritik roller üstlenmeye devam edeceğini bildirdi.
Berlin
Almanya’da uluslararası enerji diplomasisine devam eden Dönmez, Twitter hesabından, Berlin’deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 11, 2022
IV. Türk-Alman Enerji Forumu marjında Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Sn. Robert Habeck ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Batıyla doğunun enerjisini buluşturmak işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. pic.twitter.com/ujtxxz0onE
Dördüncü Türk-Alman Enerji Forumu marjında Habeck ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Dönmez, "Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Dönmez, görüşmede, Türkiye’nin batıyla doğunun enerjisini buluşturmak için iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiklerini aktardı.
Türkiye'nin enerji potansiyelini ve avantajlarını Türk ve Alman CEO'larla yaptıkları toplantıda paylaştıklarını belirten Dönmez, "Türkiye, büyüyen ekonomisi, teknolojik altyapısı, ham maddelere erişim kolaylığı ve lojistik/tedarik avantajlarıyla dünyaya açılmak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.