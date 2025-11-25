İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta "Aile Yılı" etkinliği düzenlendi
İskoçya'da, Türkiye'nin Edinburgh Başkonsolosluğu tarafından "Aile Yılı" kapsamında konferans düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un tarihi Riddle's Court binasında "Eğitim Ailede Başlar: Dil, Kültür, Psikoloji" başlıklı konferans yapıldı.
MÜSİAD UK'nin sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, İskoçya'da yaşayan Türk toplumundan ebeveynler ve gençlerin yoğun ilgisiyle takip edildi. Yaklaşık 60 kişilik salonu dolduran katılımcılar, gün boyunca aile, kültür, dil gelişimi ve psikoloji üzerine yapılan sunumları ilgiyle izledi.
Konferansa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gazi Üniversitesi (GÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal video mesaj yoluyla onursal katılımcı olarak iştirak etti.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da programa onursal konuşmacı olarak çevrim içi bağlandı.
Moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Edinburgh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazife Burcu Takıl’ın üstlendiği konferansta, Türkiye’nin Edinburgh Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu, aile ve koruyucu aile konularına dikkati çeken konuşma yaptı.
"Benzer konferansların düzenlenmesi için emsal teşkil edeceğini ümit ediyorum"
Başkonsolos Vekili Kayaoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında düzenlenen konferansın oldukça başarılı geçtiğini dile getirdi.
Kayaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Konferansımızın bitiminde mentörlük yapmak üzere ATAS derneğinin kıymetli yönetim üyelerinin, gençlerimizin, bursiyerlerimizin ve özel öğrencilerimizin katkılarından da istirham ettik. Gençlerimize ilham kaynağı oldular. Bu konferansın gerçekleşmesini sağlayan, kıymetli sponsorluğuyla bizlere destek olan MÜSİAD UK’ye sonsuz şükranlarımı da arz etmek istiyorum. İnşallah bu konferansımız, daha nice benzer konferansların düzenlenmesi için emsal teşkil edeceğini ümit ediyorum."
