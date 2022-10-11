Dolar
18.59
Euro
18.07
Altın
1,666.45
ETH/USDT
1,278.20
BTC/USDT
19,017.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 11.10.2022
New York borsası karışık seyirle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 29.239,19 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 azalışla 3.588,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 kayıpla 10.426,19 puana indi.

Artan resesyon uyarılarına karşın merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

Güçlenen resesyon endişeleriyle tahvil faizleri yükseliş göstermeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 4 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), bugün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.

Analistler, piyasaların perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyonu öncesi yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar ile ABD'nin eylül ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı

Spor hisseleri eylülde yatırımcısını üzdü

Spor hisseleri eylülde yatırımcısını üzdü
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet