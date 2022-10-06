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Ekonomi

Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Nuran Erkul Kaya   | 06.10.2022
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu”na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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