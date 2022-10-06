Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." ifadesini kullandı.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu”na ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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