Ticaret Bakanı Bolat, yatırım ortamını iyileştirmeye ilişkin toplantıyı değerlendirdi

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Ekonomi

Bakan Bolat: Önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek eylem planını istişare ettik

Ticaret Bakanı Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına ilişkin "Önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK Eylem Planı'mızı kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımızla istişare ettik." dedi.

Mert Davut  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Bakan Bolat: Önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek eylem planını istişare ettik

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilen YOİKK toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda alınan kararlara değinen Bolat, "Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK eylem planımızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımız ile istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak YTAK Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık." bilgisini verdi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri en hızlı ve etkin şekilde yerine getirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, iç ticarette adil rekabet koşullarının oluşturulması, gümrük işlemlerinin etkin ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirket kurulmasının kolaylaştırılması, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve etkin ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle yatırımlar için ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve yoğun emekler sonucu hazırlanan YOİKK çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

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