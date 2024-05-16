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Ekonomi

Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, "KKTC'nin gümrük altyapısının yüksek standartlara eriştirilmesi adına atılan adımlar konusunda gelinen son aşama ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi

Ankara

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya geldiklerini bildirerek, "Özellikle son zamanlarda KKTC'nin gümrük altyapısının yüksek standartlara eriştirilmesi adına atılan adımlar konusunda gelinen son aşama ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bolat, X sosyal medya hesabından, Berova ile KKTC'nin dış ticareti ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını duyurdu.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda KKTC'nin gümrük altyapısının yüksek standartlara eriştirilmesi adına atılan adımlar konusunda gelinen son aşama ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. KKTC iş dünyasının talepleri hakkında izlenecek yol haritası üzerinde fikir birliğine vararak, söz konusu talepleri hızlıca hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. KKTC'nin ekonomik ve ticari olarak özellikle belirli sektörlerde sahip olduğu yüksek potansiyelin hayata geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı olarak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

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