Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi herkesi kapsıyor, sınır koyan bir düzenleme değil
TBMM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." açıklamasında bulundu.
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