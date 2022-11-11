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Ekonomi

Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi herkesi kapsıyor, sınır koyan bir düzenleme değil

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici   | 11.11.2022
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi herkesi kapsıyor, sınır koyan bir düzenleme değil

TBMM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." açıklamasında bulundu.

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Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi herkesi kapsıyor, sınır koyan bir düzenleme değil

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