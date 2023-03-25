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Ekonomi

Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Orhan Onur Gemici  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

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