Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kesintiye neden olacak sorun bulunmadığını bildirdi
Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.
Ankara
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