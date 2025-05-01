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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kesintiye neden olacak sorun bulunmadığını bildirdi

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kesintiye neden olacak sorun bulunmadığını bildirdi

Ankara

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