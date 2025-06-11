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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadesini kullandı.

Gülşen Çağatay  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Bakan Bayraktar: Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

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"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."

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