Dolar
32.41
Euro
34.73
Altın
2,336.10
ETH/USDT
3,182.80
BTC/USDT
62,394.00
BIST 100
9,948.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Murat Temizer  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-34" operasyonu
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildi

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de birkaç ay içinde petrol keşfi için sondaj yapılacağını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet