Dolar
43.26
Euro
50.97
Altın
4,909.72
ETH/USDT
2,960.10
BTC/USDT
89,766.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Kazakistan ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Handan Kazancı  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Bakan Bayraktar, Kazakistan ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'ın milli petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Askhat Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Khassenov ile bakanlıkta görüştüğünü kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazır olduklarını aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Ankara’da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında imzaladığımız Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığında yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede TPAO ile KazMunayGas arasında hayata geçirilen işbirliğinin sahaya yansımalarını ve hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldık. Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama
TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı
Bakan Kurum: Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde 2027 Mart ayında inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Kazakistan ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Bakan Bayraktar, Kazakistan ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet